Revelan título y póster oficial de la secuela de Jurassic World

Universal Pictures finalmente ha revelado el nombre oficial de Jurassic World 2 y con esto el regreso del actor Jeff Goldblum, quien participara en la cinta de 1993.

A través de las redes sociales, el director de la cinta, J.A. Bayona, compartió el póster oficial de la secuela, el cual nos muestra la emblemática frase del Dr. Ian Malcolm: “La vida encuentra un camino”.

In one year, life finds a way. pic.twitter.com/32Cu62xn1Y

— Jurassic World (@JurassicWorld) June 22, 2017