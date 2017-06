Esto es lo que llegará a Netflix en julio

Estas son las series, películas, documentales y especiales que llegarán a Netflix en julio

1/07/17

BATES MOTEL: temporada 4

El CHEMA: temporada 1

ONE PUNCH MAN: temporada 1

PULSACIONES: temporada 1

07/07/2017

CASTLEVANIA : Temporada 1

14/07/2017

FRIENDS FROM COLLEGE: Temporada 1

15/07/17

OUTLANDER: temporada 2

19/07/17

EL TIRADOR: Temporada 2

21/07/2017

OZARK: Temporada 1

Cine

1/07/17

UN GOLPE DE TALENTO

THE DISAPPEARANCE OF ELEANOR RIGBY

TRAIN TO BUSAN

9/07/17

MUNDO JURÁSICO

11/07/17

HAMBRE DE PODER

14/07/17

TO THE BONE

24/07/17

HEAVEN IS FOR REAL

28/07/17

THE INCREDIBLE JESSICA JAMES

31/07/17

SEX TAPE

Documentales y especiales

1/07/17

MANNY

DISNEY NATURE: OSOS

04/07/17

THE STANDUPS: temporada 1

14/07/17

EN BUSCA DEL CORAL

18/07/17

ADITI MITTAL: THINGS THEY WOULDN’T LET ME SAY

28/07/17

DAUGHTERS OF DESTINY: temporada 1

Niños

1/07/17

EL MUNDO DE RILEY: temporada 3

MALÉFICA

THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE OUT OF WATER

7/07/17

LUNA PETUNIA: temporada 2

14/07/17

BUDDY THUNDERSTRUCK: LA LISTA DE QUIZÁ

21/07/17

THE WORST WITCH: temporada 1