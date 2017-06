Ron Howard dirigirá la cinta de Han Solo

El cineasta Ron Howard estará al frente de la cinta de Star Wars sobre Han Solo tras la sorpresiva salida de los directores Phil Lord y Christopher Miller en medio del rodaje.

Lucasfilm anunció el cambio de director el jueves, dos días después de que Lord y Miller abandonaran el proyecto por diferencias creativas.

Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, dijo que la filmación se reanudará el 10 de julio.

La película, aún sin título, está a unas tres cuartas partes del plan de producción. Aún queda un mes de rodaje, contando refilmaciones.

“Tenemos un guion maravilloso, un elenco y equipo increíble, y el compromiso absoluto para hacer una gran película”, dijo Kennedy.

Disney reiteró la fecha de estreno del filme para el 25 de mayo del próximo año al sugerir que, al menos por ahora, la cinta derivada de Star Wars está a tiempo.

Representantes del estudio declinaron hacer comentarios.

Director de altura

Ron Howard ha dirigido películas galardonadas con premios Óscar como A Beautiful Mind (Una Mente Brillante) y Apollo 13 (Apolo 13), pero sus cintas más recientes, incluyendo la secuela de The Da Vinci Code (El código Da Vinci) Inferno e In The Heart Of The Sea (En el Corazón del Mar), no tuvieron muy buen desempeño en taquilla.

También tiene algo de historia con Lucasfilm. Dirigió la cinta de fantasía de 1988 Willow y actuó en el éxito de George Lucas de 1973 American Graffiti (Locura Americana).