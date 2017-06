Estrella de Glee cambia de género y muestra su nuevo aspecto

Charice Pempengco interpretó a “Sunshine Corazon” en la afamada serie de televisión Glee.

Su personaje, era una estudiante de intercambio extranjero de Filipinas, a la cual, Rachel la invita al club Glee después de verla cantar la versión de New Directions del “Empire State of Mind”.

Años después de su participación en la serie, Charice ha vuelto a dar de qué hablar, debido a que decidió cambiar de género y ahora se llama Jake Zyrus.

Cabe resaltar, que Pempengco se declaró lesbiana en el 2013, año en que generó gran controversia en Filipinas, donde la homosexualidad no es aceptada. “Mi alma es masculina”, dijo la actriz

Pero hace unos días, el pasado 19 de junio publicó un mensajes en su red social

My first tweet as Jake. Overwhelmed. Saw all your love comments and I'm so happy. Finally. I love you, everyone and see you soon.

— Jake Zyrus (@jakezyrus) June 20, 2017