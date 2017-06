Marco Antonio Regil habla de su participación en La Academia de TvAzteca

Marco Antonio Regil dejó en claro que es agente libre y que está abierto a todas las propuestas; esto, ante los últimos rumores que señalaron, que el conductor se integra a un famoso reality show de la televisora del Ajusco.

Por lo que a través de Facebook Live, Regil habló sobre sus planes para regresar a la televisión en México.

“En TvNotas se publicó que yo iba a ser el conductor de La Academia junto a Jacky Bracamontes para TvAzteca y me llamó mucho la atención, porque yo no he recibido ninguna oferta de eso. Estuve en TvAzteca hace poco, visité Ventaneando y me reuní con los ejecutivos de la televisora, nos saludamos y platicamos, no de ese proyecto, pero les dije que yo estaba dispuesto a escuchar ofertas”

Asimismo, Marco Antonio aclaró que ha tenido pláticas con otras televisoras,

“También estuve en contacto con los ejecutivos de Imagen, -la nueva cadena de televisión en México-, que están haciendo cosas muy interesantes, hablamos de posibilidades y de que estoy dispuesto a escuchar proyectos; también hay pláticas con Univisión y Televisa”