Liam Gallagher anuncia fecha de lanzamiento de su nuevo disco

El cantante y compositor inglés Liam Gallagher, quien es conocido por ser el vocalista de la banda Oasis, anunció que será el 6 de octubre próximo cuando lance su álbum debut “As you were”.

En su faceta como solista, Liam se decantó por los clásicos y la influencia que ha tenido la música de los años 60 y 70 en él. “Yo nunca intenté reinventar nada o trasladarme a una era especial de jazz. Es un disco con la vibra de Lennon, Los Stones, los clásicos pero a mi modo… y ahora”, expresó.

El disco fue producido por Dan Grech-Marguerat en los estudios Snap! de Londres y Greg Kurstin toca todos los instrumentos en las canciones “Wall of glass”, “Paper crown”, “It doesn’t have to be that way” y “Come back to me”.

La placa estará disponible en formato digital (Standard y Deluxe) CD, (Standard y Deluxe) y vinyl. De acuerdo con un comunicado, ya está abierta la pre-venta digital, con la que se adquiere el sencillo “Wall of glass”.

Asimismo, saldrá a la venta un boxset especial que incluirá una versión a color de 12 pulgadas y un sencillo de 7 pulgadas del tema “For what it’s worth”, una litografía diseñada por Klaus Voorman (el artista detrás del arte de ‘Revolver’ de The Beatles) y otros artículos de colección.