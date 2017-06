Girlboss no tendrá segunda temporada en Netflix

Netflix ha cancelado Girlboss tras una temporada.

Sophia Amoruso, cuya vida fue la inspiración para la serie, compartió la noticia en una serie de historias de Instagram el sábado.

“Así que la serie de Netflix basada en mi vida fue cancelada”, escribió. “Sí, estoy orgullosa del trabajo que hicimos, pero también estoy deseando retomar el control sobre la narración de mi vida de aquí en adelante. Fue un buen show, y tuve el privilegio de trabajar con un talento increíble, pero vivir mi vida como una caricatura era difícil aunque sólo fuera durante dos meses. Sí, puedo ser complicada. No, no soy una idiota. No, alguien llamado Shane, nunca me engañó. Sería bueno contar algún día la historia de lo que ha ocurrido en los últimos años. La gente lee los titulares, no la corrección, he aprendido”.

La serie se basa en el libro escrito por Amoruso del mismo nombre. Se centra en Sophia (Britt Robertson), quien comenzó a vender ropa vintage en eBay y, a la edad de 28 años, había construido un imperio de varios millones de dólares en el mundo de la moda llamado Nasty Gal.

Kay Cannon, la guionista de “Pitch Perfect” fue productora ejecutiva y creadora de la serie que se estrenó en abril. Charlize Theron también fue productora ejecutiva con Laverne McKinnonand. Bet Konoof, Christian Ditter y Amoruso.

La serie generó críticas encontradas pues había quienes no simpatizaban con la protagonista mientras que otros entendían los motivos de Sophia. En la prime ra temporada la vemos tomar un trabajo temporal, ser engañada por su novio y cómo inició el negocio de Nasty Gal hasta inaugurar sus primeras oficinas y tener sus primeros empleados.

Por otro lado, ésta es la más reciente de una serie de cancelaciones que Netflix ha estado anunciando en los últimos meses. La empresa de transmisión de contenidos en linea, también canceló recientemente el drama de hip-hop de Baz Luhrmann “The Get Down” después de la primera temporada así como la serie de acción de las hermanas Wachowski “Sense8” que fue cancelada después de dos temporadas a principios de junio.

