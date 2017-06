Ser latino en Hollywood ya no es una adversidad: Carolina Guerra

Carolina Guerra es una actriz, modelo, cantante y presentadora colombiana quien desde 2013 emigró a Estados Unidos en la búsqueda de nuevas oportunidades como actriz. Una de ellas, llegó con la serie Animal Kingdom, que es la adaptación de una cinta independiente de Australia que sigue la historia del adolescente “Joshua ‘J’ Cody” quien tras la repentina muerte de su madre, víctima de una sobredosis de heroína, es forzado a contactar a su distante abuela Janine “Smurf” Cody, la matriarca de un clan de familia criminal.

En esta temporada los vínculos de “J” con el resto del grupo familiar se fortalecen, al tiempo que otras conexiones se quiebran; algunos miembros buscan independizarse mientras se prepara el siguiente “gran golpe”, y para añadir leña al fuego, una amenaza externa del pasado de la matriarca regresa para acosarla.

Además un nuevo personaje se suma al drama: “Lucy”, interpretada por la colombiana Carolina Guerra, quien es la sencilla y atractiva amante de “Baz” que vive con su hijo en México y quien es hermana de “Marco”, un traficante de drogas que tiene historia con la familia Cody.

“La evolución de Lucy es absoluta y total. En la primera temporada conocemos que es una mamá, cabeza de familia que tiene una relación a escondidas con Baz pero para la segunda temporada cobra una mayor importancia tanto su relación como su historia dentro de la trama. Ha sido una evolución muy vertiginosa. Ella va a empezar a operar en niveles que no la habíamos visto pero empezará a tener más participación en la vida de Baz y por ende, en la serie”, relató la actriz en entrevista a Publimetro.

Para Carolina, ser la única latina en la serie representa una gran oportunidad y un motivo de orgullo en su carrera.

“Es una gran responsabilidad en el mejor de los sentidos. Me parece una oportunidad más que una presión y me da mucho orgullo poder representar a una mujer latino que va a terminar tomando las riendas. En esta serie siempre hemos visto que los hombres son quienes están a cargo y esta vez vamos a demostrar que las mujeres tenemos también este don de liderazgo”.

Por este motivo, la actriz considera que en estos años la situación de los latinos en Hollywood ha cambiado y cada día cuentan con mejores oportunidades.

“Siento que hay una evolución muy grande y lo que antes era una adversidad ahora es algo que tenemos a nuestro favor y que podemos utilizar como beneficio. Cada día hay más productores que quieren trabajar con talento latino, hay muchos más personajes e historias donde nos incluyan y si no fuera por ese cambio, yo no habría logrado este personaje que tantas satisfacciones me ha dado”, compartió.

