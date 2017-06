Acusan a Gomita de promover piratería

Desde que la fama de Araceli Ordaz aumentara a raíz de su salida del programa Sabadazo y de sus conflictos con las conductoras Laura Gii y Cecilia Galliano, Gomita ha enfocado sus energías en alimentar sus redes sociales y aumentar su número de seguidores.

Su cuenta oficial de Instagram cuenta con 1.4 millones de seguidores a quienes mantiene felices con fotos provocativas mientras que en su cuenta de YouTube ya suma más de 400 mil suscriptores.

Todo parecería que son buenas noticias, sin embargo, en la edición de esta quincena, la revista Nueva acusa a la conductora de promocionar productos piratas con tal de ganar dinero.

En sus redes sociales, Gomita promociona una tienda online que vende bolsos de imitación de los diseñadores Louis Vuitton, Michael Kors, Gucci, Burberry entre otros y la misma Aracely, aparece en varias fotografías y videos luciendo dichos bolsos.

A post shared by ❤️Gomita_oficial❤️ (@gomita_oficial) on Jun 20, 2017 at 11:17am PDT

En la entrevista que se incluye en dicha revista, la misma Gomita asegura estar consciente de esto y afirma que lo hace para ofrecer a sus seguidores productos que estén a su alcance. Así mismo, niega ser de Iztapalapa.

Incluso tiene un video en su canal donde da como tip comprar productos de imitación.

Ante las repercusiones legales que esto podría ocasionarle ella asegura sentirse tranquila pues solo los promociona más no los vende.

“A mí no me afecta porque yo no soy la que está vendiendo las bolsas. A mí solo me retribuyen por promocionar y, como te digo, mientras me paguen, yo feliz de la vida”, concluye.