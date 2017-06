Para contar mi verdad tendría que tocar fibras emocionales de mis hijos: Ingrid Coronado

Ingrid Coronado se define como una mujer inquieta y como tal tiene en el tintero varios proyectos, entre ellos un libro y otros con contenidos de entretenimiento.

La conductora de Venga la Alegría, que cumple dos años y medio en la nueva etapa del programa de TV Azteca, enfatizó que vive un buen momento.

“En mi primera etapa estuve cuatro años y en esta dos y medio. Todos son muy talentosos y hemos hecho un buen equipo que a la gente le gusta mucho”.

Por ahora, descarta ser la conductora de La Academia.

“Estoy levantando las manos para otros proyectos. Honestamente La Academia para mí fue un proyecto precioso porque disfruté muchísimo y tuve muchas generaciones con talento. Hoy por hoy, creo que valdría la pena hacer algo diferente”.

A lo largo de su carrera, Ingrid ha tenido varios enfrentamientos con los medios, pero prefiere concentrarse en lo positivo.

“Soy inquieta y he descubierto que una buena forma de no estar pensando en cosas que no te gustan, que te molestan, entristecen o te duelen es estar creando y eso es lo que me he dedicado a hacer”.

Añadió que es la misma mujer frente y detrás de la pantalla.

“Trato de ser igual pero muchas veces hay factores que hacen que se empañe la visión que tienen sobre mí. Soy como me ven en la tele, soy alegre, luchona, fuerte y me gusta salir adelante. Amo a mis hijos sobre todas las cosas… soy sincera y eso muestro en la pantalla”.

Sobre hacer una serie acerca de su vida reveló que no la haría.

“La verdad, lo que me ha regido todo este tiempo son mis hijos y yo en ningún momento estoy dispuesta a hacer ningún movimiento que pudiera -de alguna forma- lastimarlos pues para que yo cuente mi verdad, tendría que tocar fibras emocionales de mis hijos que no quiero tocar y honestamente prefiero aguantármelo yo solita”, compartió.

Rol de madre

Ingrid Coronado es madre de tres hijos, con los cuales ha aprendido a lidiar en todo momento.

“Creo que la clave para que los niños crezcan sanamente es tener un equilibrio, no se puede ser siempre estricta, consentidora o con límites. He aprendido a lo largo de mis tres hijos: uno de mis hijos es un chavo equilibrado y responsable, otro es divertido pero a él si le gusta transgredir y no cumplir reglas, con él soy muy exigente pero también me divierto mucho. Creo que soy una mamá divertida… al menos eso dicen”.

Lo que viene

Adelantó que espera se concreten los proyectos que trae entre manos.

“Tengo varios proyectos que estoy desarrollando que son bien diferentes. Hay uno que se está concretando con mayor fuerza, pero el libro aún no. Todas las cosas tienen su momento, me gustan más los contenidos de entretenimiento y no de consejos”

Garibaldi

La conductora durante una pausa de la transmisión de Venga la Alegría charló sobre las declaraciones que ha hecho Patricia Manterola.

“No me dolieron las palabras de Paty, sobre eso de que no cantábamos… es que tampoco puedes decir que no cantábamos. Sí creo que se dijo más de lo que sucedió. Se decía que hacíamos playback y la neta no lo hacíamos. No éramos las grandes cantantes pero no lo hacíamos mal. No pretendíamos engañar y Paty exageró, en caso de que hubiera dicho algo así”.

En tono de broma agregó sobre un posible reencuentro de Garibaldi:

“Yo no sé si volvería a bailar en brassiere. Tengo un chavo de 18 años y creo que no es lo más adecuado para él ni para mí. Aunque me conservo bien ya no tengo los 17 de cuando bailaba en bra y no lo consideraría”, concluyó.

