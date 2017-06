Andrea, Andrés y Jay le da voz a Mi villano favorito

Andrés Bustamante y Andrea Legarreta repiten los personajes que conocimos en las dos primeras entregas de Mi villano favorito. La conductora de Hoy presta su voz a Lucy, una espía que se gana el corazón de Gru y termina formando parte de su familia, mientras que Andrés Bustamante regresa con Gru y ahora también da voz al hermano gemelo perdido del entrañable ex villano.

Por su parte, Jay de la Cueva, incursiona en el terreno del doblaje con el rol de Balthazar Bratt, una ex estrella infantil que ante el rechazo se vuelve un villano de verdad.

Desde Orlando, donde presentaron su trabajo, los tres actores comparten su experiencia de doblaje con Publimetro.

¿Cómo fue para ustedes volver a estos personajes?

— Andrés Bustamante (AB): Afortunadamente para mí, esta situación siempre ha sido como una montaña rusa emocional, con altas y bajas. Pero esta posibilidad de regresar es una cuesta arriba porque el personaje le gusta mucho a la gente. Ahora también surge un nuevo personaje que es un hermano del cual me toca también a mí hacer la voz. Fue un reto porque hay que encontrarle alguna diferencia en términos del tono y las muletas que tiene para que sea distinguible aunque sabemos que son hermanos y que también debe haber ciertas similitudes.

­­— Andrea Legarreta (AL): Es increíble. Para mí fue un regalo sin duda. Siempre soñé con hacer doblaje, con tener un personaje importante en una película importante y la verdad es que es un gran regalo tener un personaje tan tierno y entrañable y al mismo tiempo tan aguerrida en una película que ha sido un fenómeno desde la primera entrega.

¿Y para ti Jay, como fue esta primera vez?

— Jay de la Cueva (JC): Fue una experiencia única. No la había vivido antes. Soy un gran fan de las primeras dos películas y me honra mucho estar en la tres y tener mi voz ahí. Fue una nueva experiencia, hacer algo que nunca había trabajado. Aprendí mucho y me encantó, lo quiero volver a hacer, fue genial.

¿De quién fue la idea del acento español de Dru?

— AB: No estaba en el guión. Hicimos varias pruebas en el estudio para escuchar cómo se oían las dos voces de los personajes juntas. Primero pensamos hacer un acento muy neutral pero luego nos dimos cuenta de que las escenas de la película lo ubicaban en un lugar con ciertas características y fue cuando se pensó que podría ser por ahí y fue como le busqué ese tono, en Universal les gustó y nos seguimos por ese camino. Tiene que ser una voz con la que te sientas a gusto. Que sea como cuando te pones una chamarra que te guste.

¿Qué mensaje les gustaría que se llevaran los niños de esta historia?

­— AB: Todas las historias de Mi villano favorito tienen esa dicotomía entre el bien y el mal. Hablan de que pareciera que ser villano es muy bueno pero no lo es y hay probadas razones para saber que no lo es, pero además que con un poco de corazón puedes desbaratar lo más mala onda que pueda haber. Ese fue el mensaje que vimos en la primera película en donde tres niñas huérfanas desbaratan al villano. Y en esta tercera entrega, no quiero adelantar demasiado, pero el mensaje a final de cuentas es el mismo, siempre se está en la cuerda floja sobre si el personaje es bueno o malo por lo que está a todo dar que con humor, que con un producto padrísimo al que pueden ir los papás y los hijos te lleves la idea de que hacer las cosas bien está padre.

— AL: Yo creo que nadie debe perderse Mi villano favorito 3, porque esta tercera entrega es muy divertida, conmovedora. Van a encontrar personajes nuevos como el gemelo de Dru pero también el villano que es entrañable, Andrés Bustamante lo hace maravilloso y vamos a escuchar a Jay de la Cueva que hace la voz de Balthazar que es divertidísimo. Las niñas, los minions, son maravillosos.

— JC: Lo primero que quiero que se lleve la gente de ver esta película es que es la cinta más divertida del año. Además la parte que es bien padre es este rollo de trabajar la frustración y de que las cosas no siempre salen como uno las planea o las quiere pero en realidad hay mejores cosas. Creo que Balthazar le deja ver a los niños que cuando algo nos les salga como quieren es porque viene algo más divertido o más padre. Siempre hay otro camino…