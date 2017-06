Se termina contrato de exclusividad de Galilea Montijo en Televisa

Sergio Goyri, Sebastián Rulli, Maite Perroni, Jacqueline Bracamontes y Marjorie de Sousa son algunas de las estrellas de Televisa que han perdido en los últimos meses su contrato de exclusividad. Situación en la que podría encontrarse Galilea Montijo próximamente.

De acuerdo con información compartida por El Universal, el contrato de exclusividad está por vencerse y aunque la conductora está contenta tras más de dos décadas de formar parte de la empresa, ante la incertidumbre provocada por la rescisión de contratos o la no renovación de varios compañeros, la tapatía está contemplando otras opciones.

La revista Quien menciona que no hay una fecha definida para la renovación del contrato porque todo el personal involucrado en la decisión, se encuentra de vacaciones de verano, incluido Emilio Azcárraga, lo que hace suponer que podría no recibir su renovación. Asimismo, en la publicación se afirma que podría deberse al regreso de Lucero a Televisa.

También afirman que, fuentes cercanas a Montijo, aseguran que ha estado escuchando propuestas de otras televisoras como Telemundo.

Al no tener esta exclusividad, los actores son libres para trabajar en el lugar que deseen, pero si no están en algún proyecto al aire, no se les paga, algo que no sucedía cuando eran exclusivos.

