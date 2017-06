Shakira confirma que regresa a México

It’s time! / Llegó la hora! Shak #ElDoradoWorldTour 🇩🇪🇫🇷🇧🇪🇪🇸🇵🇹🇨🇭🇮🇹🇳🇱🇱🇺 🇺🇸🇨🇦🇲🇽🇨🇴🇪🇨🇵🇪🇨🇱🇦🇷🇧🇷 08 Nov-17 Cologne, Germany Lanxess Arena 10 Nov-17 Paris, France AccorHotels Arena 11-Nov-17 Luxembourg, Luxembourg Rockhal 12 Nov-17 Antwerp, Belgium Sportpaleis 14-Nov-17 Amsterdam, Netherlands Ziggo Dome 16 Nov-17 Montpellier, France Park & Suites Arena 17 Nov-17 Bilbao, Spain BEC 19 Nov-17 Madrid, Spain Wizink Centre 22 Nov-17 Lisbon, Portugal MEO Arena 23 Nov-17 La Coruña, Spain Coliseum 25 Nov-17 Barcelona, Spain Palau San Jordi 28-Nov-17 Lyon, France Halle Tony Garnier 30 Nov-17 Munich, Germany Olympiahalle 03 Dec-17 Milan, Italy Medionlanum Forum 04 Dec-17 Zurich, Switzerland Hallenstadion 09-Jan-18 Orlando, FL Amway Center 11-Jan-18 Sunrise, FL BB&T 12-Jan-18 Miami, FL American Airlines Arena 16-Jan-18 Washington, DC Verizon Centre 17-Jan-18 New York, NY MSG 19-Jan-18 Montreal, Canada Bell Centre 20-Jan-18 Toronto, Canada Air Canada Centre 22-Jan-18 Detroit, MI Little Ceasars 23-Jan-18 Chicago, IL United Center 26-Jan-18 Houston, TX Toyota Center 28-Jan-18 Dallas, TX American Airlines Center 29-Jan-18 San Antonio, TX AT&T Center 01-Feb-18 Los Angeles, CA The Forum 03-Feb-18 Phoenix, AZ Talking Stick Resort Arena 06-Feb-18 Anaheim, CA Honda Center 07-Feb-18 San Jose, CA SAP Center 09-Feb-18 San Diego, CA Valley View Casino Center 10-Feb-18 Las Vegas, NV MGM Grand

