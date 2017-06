Zabaleta festeja 6 años de

Susana Zabaleta festejó un año más de su programa “Susana Adicción” en el foro Azul y Plata de la XEW con una emisión especial donde sus productores Luis de Llano y Marco Flavio le entregaron un reconocimiento y llevaron como invitados especiales al grupero Saúl “El Jaguar”, el comediante Edson Zúñiga “El norteño” y Jenny and The Mexicats.

La cantante, quien ha dicho que no le gusta la música de banda, argumentó que sí le gusta porque ella es del norte del país, sólo por eso.

“Cómo no me va a gustar la banda si soy de Monclova (Coahuila), no me gusta lo que dicen sus canciones misóginas, sólo pido que nos respeten a las mujeres”, explicó la actriz durante la grabación del programa para luego dar pie al cantante oriundo de Chihuahua, quien interpretó un par de sus éxitos.

Posteriormente, en entrevista con JDS le preguntamos por qué festejó un año más de su emisión con un grupero y muy sutil, como se le caracteriza, respondió. “Susana Adicción es un espacio para mucha gente y (reitero) no es que odie a las bandas es que odio a la gente que habla mal de las mujeres en sus canciones”.

En ese sentido dijo que le han llegado a su oficina canciones en contra de los hombres, sin embargo, no las canta por un motivo. “Yo amo a los hombres y es la responsabilidad de cada uno”, abundó.

Zabaleta disfrutó de cada momento musical y partió un pastel con pétalos de rosa. Además agradeció a todo su equipo de producción y a la gente que la ve, de estar vigente en la televisión de paga a través de Unicable.

En cuestión de los contenidos, dijo que le gusta ser libre y no adaptarse a lo que le imponen, por eso no acepta invitaciones a otros programas.

“Siempre me ha gustado ser libre, yo no puedo decir lo que tú quieres que diga. Si invitan a la Zabaleta, ya saben que va a ver ‘pedo’, entonces no me inviten donde quieren que sea todo dulce y hermoso”.

Para sus productores, Marco Flavio y Luis de Llano, es un gusto que”Susana Adicción” sea uno de los pocos programas que siguen con vida en Televisa Networks. “Queremos estar 12 años, la verdad que ha sido una experiencia total con Susana”, dijo De Llano. “Has creado con tu programa una gran familia y eso me da mucho sentimiento”, mencionó Marco Flavio.

Susana Zabaleta se presentará este viernes en el Lunario del Auditorio con su disco “Como la sal”, para después ofrecer un concierto con Laura León “La Tesorito”.