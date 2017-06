Revelan primer tráiler de Jumanji: Welcome to the Jungle

Por fin llegó el primer tráiler de la nueva versión de Jumanji, sólo que en esta ocasión la trama no se basa en un juego de mesa, si no en una consola de videojuegos.

Debemos tomar en cuenta que la película no es exactamente una secuela de la historia con Robbin Williams, sino que se adentra en los nuevos tiempos.

En la nueva trama, Jumanji es una consola de videojuegos que arrastra a cuatro jóvenes con problemas, a un mundo virtual mortal en el que toman el aspecto de los avatares. Esos están encarnados por Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, y Karen Gillan.

Jumanji: Welcome to the jungle llegará a las salas de cine el próximo 22 de diciembre.

También te puede interesar: