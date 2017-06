Ernesto Laguardia debuta en TV Azteca con 'Las malcriadas'

Luego de 40 años de laborar en la empresa Televisa, el actor mexicano Ernesto Laguardia debuta en la pantalla de TV Azteca con el personaje de un arquitecto, y lo hace a través de la serie “Las malcriadas” que ya inició grabaciones.

Interpreta a “Mario Espinoza”, quien es padre de “Laura”, personaje que hará Sara Maldonado.

“En su familia todo marcha perfecto. Es un hombre de bien y preocupado porque nada falte a sus seres queridos. Pero todo cambiará cuando su hija descubra una verdad”, adelantó Laguardia a la prensa.

De acuerdo con la sinopsis, “Laura” pierde a su madre y al revisar sus objetos personales, descubre evidencias que la hacen suponer que fue otra mujer la que le dio la vida.

Llena de tristeza y enojo hacia su familia, decide buscar información que la lleve a dar con el paradero de su madre biológica. En este proceso, se enfrentará a situaciones de peligro que jamás imaginó vivir.

“Acepté el proyecto porque me parece muy interesante la temática que se aborda. Expondremos situaciones como la trata de blancas, el vientre de alquiler, la prostitución, el matrimonio gay. Son temas reales que suceden en México y que se abordarán a través de una historia muy bien escrita”, destacó el actor.

Luego de su más reciente telenovela “Amores con trampa” (2015) en Televisa, el eterno “Pancho” de “Quinceañera” resaltó que su ingreso a TV Azteca lo tiene contento.

“Me siento como pez en el agua, muy respaldado y muy apoyado. El amor del público y el apoyo es lo que te abre las puertas en otras televisoras, eso es lo que te da oportunidades.

“Soy afortunado porque después de 40 años de carrera sigo protagonizando y teniendo un lugar importante con el público y con las empresas. Ahora me comprometo a trabajar todos los días para dar resultados”.

Con respecto a los comentarios negativos que hay en su contra, Laguardia asegura que le desea lo mejor a todo el mundo.

“Que no se metan conmigo porque yo me meto con mi trabajo, con mi profesionalismo y admiración hacia esta empresa, a todos los directivos, actores y actrices que me dan la oportunidad de trabajar juntos”, concluyó.