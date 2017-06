FOTOS: los mejores looks ochenteros de Glow

Debido a que GLOW tiene lugar en Los Ángeles en 1985, los espectadores pueden esperar todas las marcas de la moda y cultura de mediados de los 80’s, desde los leotardos de Jane Fonda hasta el cabello enorme y una banda sonora sintetizada.

Y a pesar de que es comedia, los espectadores serán sorprendidos por lo exacto que son los detalles más pequeños.

“Queríamos resistir a la tentación de mostrar una versión falsa de los 80’s”, dice Mensch. “Cuando uno mira el año 1985 de forma realista, mucho de eso es como de los años 70’s entrando a los 80’s, porque por supuesto la gente aún usaba su ropa vieja y, en sus casas, tenían objetos de épocas anteriores. Entonces es un delicado balance”.

Como el personaje más grande, Sam contribuye mucho a éste estilo de retroceso, desde su bigote hasta sus jeans de los 70's. Por el otro lado, Ruth lleva una permanente y algo de ropa deportiva muy de los 80's.









“Tengo que decir, hacerme una permanente fue una experiencia muy divertida y una nostalgia inmediata, porque mi mamá… No pude contar cuántas permanentes probablemente ella tuvo a través de mi infancia”, dice Brie.

Mientras que el resto de las mujeres usan sombra de ojos color pastel y outfits elaborados, el personaje de Brie es muy simple – de hecho, en la mayoría de las escenas ella no usa maquillaje.

“Es es la edad del exceso, así que es muy divertido ver cómo se juega con el cabello, el maquillaje y el guardarropa. Desafortunadamente para mi, soy como el tipo personaje más aburrido cuando se trata de ese tipo de cosas, porque Ruth no es una persona glamurosa”, ella dice. “Pero muchas de las otras chicas tienen looks super locos y cuando nos ponemos los trajes de luchadoras, es más loco aún”

La diseñadora de vestuario Beth Morgan (Key and Peele, The Help) ayudó a resucitar los años 80’s para la serie, al igual que el diseñador de producción Todd Fjelsted (Looking) y el director de fotografía Christian Sprenger (Atlanta, Baskets). Los compositores Craig Wedren y Pink Ape junto con el supervisor de música Bruce Gilbert dirigieron la irresistible banda sonora del show.

“Hay algo en los 80’s que encuentro muy arriesgado: Cabello enorme, mucho maquillaje, colores más brillantes… no había límite”, dice Wong.

Maron agrega: “No sé cómo hemos aceptado culturalmente esos pasteles durante tanto tiempo”