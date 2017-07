Leonardo DiCaprio agradece a EPN veda para protección de la vaquita marina

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio agradeció al presidente de Mexico, Enrique Peña Nieto, el impulso de su gobierno para prohibir temporalmente el uso de redes de pesca en el Alto Golfo de California.

El actor se reunió a principios de junio con el mandatario mexicano para acordar un plan de acción urgente que proteja de una inminente extinción a la vaquita marina, endémico de México.

“Buenas noticias con la prohibición oficial permanente de las redes de pesca. Gracias a todos por hacer esto posible, incluidos EPN y WWF”, escribió DiCaprio en su cuenta de Twitter.

Great news as the permanent ban on gillnets has been made official. Thank you to all who helped make this happen including @EPN and @WWF. https://t.co/eISo15PCn6

