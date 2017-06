Luis Fonsi recibe reconocimiento especial por el éxito de

#Repost @rondenepr: Durante una conferencia de prensa llevada a cabo en #Madrid, @LuisFonsi fue sorprendido por su sello discográfico Universal Music, con una placa de reconocimiento por los logros sin precedentes que ha generado #Despacito, entre ellos: #1 en 89 países, certificación de Diamante en 11 países y certificación Multiplatino en 25 países. Felicidades Fonsi! Super orgullosos de ti! 🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

A post shared by Luis Fonsi (@luisfonsi) on Jun 30, 2017 at 7:05am PDT