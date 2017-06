Presentadora mexicana de TV conduce ahora un Uber

Y es que Karla Amezola no siempre ha conducido para Uber o Lyft. La periodista mexicana nacida de Tijuana era hasta febrero presentadora de noticias del canal 62 de Estrella TV, un canal local en Los Ángeles, propiedad de la empresa Liberman Broadcasting Inc. o LBI Media Inc.

Allí pasó seis años haciendo de reportera y presentando el noticiero nocturno, pero Amezola asegura que sufrió el constante acoso sexual de su jefe. Hace un año lo demandó a él y a Liberman Broadcasting en un tribunal de California. En febrero fue despedida.

“Las razones que me dieron es que yo no cumplía con los estándares de calidad que Estrella TV exige para sus periodistas. No creo que mi despido fuera por eso. En seis años jamás se quejaron de mi desempeño. Es evidente que tiene que ver con mi denuncia”, dijo Amezola el viernes en una entrevista telefónica con The Associated Press.

Marco González, portavoz de Liberman Broadcasting, dijo a la AP que la empresa no habla de asuntos sobre su personal de forma pública.

“En LBI Media Inc. adoptamos y fomentamos un ambiente de respeto mutuo e inclusión y no toleramos ninguna forma de acoso”, dijo en un correo electrónico.

A pesar de que su vida ha cambiado completamente, Amezola dice que disfruta de su nuevo trabajo, sobre todo de escuchar lo que le cuentan sus pasajeros.

“Está divertido, cuando platicas con la gente”, explicó. “He encontrado varias historias, pero, ¿cómo las cuento? Las apunto para no olvidarlas”.

La mexicana de 31 años asegura que conducir para Uber y Lyft fue lo primero que se le ocurrió tras quedarse sin trabajo.

“No lo pensé mucho. Necesito solventar algunos gastos. Al principio fue difícil, pues como cualquier trabajo nuevo, pero luego le vas agarrando el gusto”, dijo. Y espera seguir conduciendo de forma temporal mientras busca empleo en el sector periodístico.

“Yo creo que tengo las mismas posibilidades que cualquier otro periodista”, señaló. “No creo que (lo ocurrido) sea un impedimento para volver a encontrar trabajo”.

La demanda, interpuesta en la Corte Superior de Los Ángeles, indica que Amezola había denunciado el acoso sexual al departamento de recursos humanos de la empresa pero que nada ocurrió.

Su caso podría compararse con el de Gretchen Carlson, una comentarista de Fox News que el año pasado demandó al director ejecutivo del canal, Roger Ailes, por acoso sexual. Varias mujeres hicieron lo mismo después y Ailes acabó dimitiendo de su puesto. Amezola dijo que su exjefe fue forzado a renunciar por Liberman Broadcasting horas antes de su despido, tras una investigación interna. La empresa solo señaló que el exdirectivo renunció.

Uber es una empresa que, de hecho, ha sido denunciada por empleadas que supuestamente han sufrido acoso sexual.

“Me parece muy bien que las mujeres se sientan fuertes para salir y denunciar a los acosadores”, dijo Amezola al respecto.