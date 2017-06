A Raúl Araiza no le preocupa abandonar el programa Hoy

Después de 10 años que lleva el matutino “Hoy”, Raúl “El Negro” Araiza, afirmó que el programa donde es titular junto a Galilea Montijo y Andrea Legarreta no pueda terminar como se ha especulado desde hace varios años.

Mencionó que el programa de revista que comanda el productor Reynaldo López es parte del entretenimiento que tienen la mayoría de las televisoras en el mundo.

“Es muy difícil que se acabe un programa (como Hoy), un ‘morning show’ lo tienen todas las cadenas del mundo, probablemente no estemos nosotros (el viejo elenco), pero ahí se vende, hay secciones y tienen que continuarlo”, expresó a JDS durante la alfombra roja del inicio de la obra “Ellas están locas, pero las amamos” en el Teatro Royal.

En ese sentido, aseguró que si le tocar abandonar la emisión en algún momento no le preocupa por dos razones, tiene exclusividad y su profesión es otra.

“Yo soy actor, me paro en un escenario y hago teatro, pero creo que fue un accidente la conducción, que gracias al público ahí me he quedado, novelas ya hice muchas, pero ahorita soy leal a Galilea (Montijo) y Andrea (Legarreta) son mis hermanas, y a los productores que van tocando y sigo siendo exclusivo de la empresa”, argumentó.

Entre sus actuales trabajos se mantiene como conductor de “Miembros al Aire”, hizo la obra “Cama para dos”, acaba de grabar la serie “Mula de tres” que aún no tiene fecha de estreno, espera lo confirmen para la nueva telenovela de Eduardo Meza “Un padre a toda madre” la cual la gustaría protagonizar por la realidad de historia.

“Me encantaría porque es la historia de cuatro padres que se quedan con los hijos, hay buenos padres trabajadores, que dobletean y vale la pena”, contó.

Sobre la relación que mantiene con sus compañeros en “Hoy”, dijo que todos se llevan “pesado”, un humor fuerte que es parte de la dinámica que viene del productor Reynaldo, quien es conocido por las emisiones que ha realizado de programas ácidos.

“Yo no he visto mala cara de nadie entre nosotros, es un humor muy ácido y negro, todo el tiempo nos estamos riendo y ya nos conocemos. Hay chavos como Natalia (Téllez) que es la ‘Niña del aro’, Paul (Staley) que está loco, Pedrito (Prieto) y sobre todo partiendo de Reynaldo recodarán que hizo Parodiando, El privilegio de mandar, el primer ácido es él”, detalló Araiza.

Ahora que tuvieron de invitados a los ex académicos de TV Azteca, abundó que es normal que le “tiren” al programa por la apertura pero la realidad es otra. “Nadie se tiró mala onda, felices de recibirlos y creo que vale la pena respetarnos entre prensa y público”.

Más unido con su esposa Fernanda

Después del desliz que tuvo con la conductora Elba Jiménez que lo llevó a una crisis matrimonial con su esposa Fernanda, tuvo que aprender de los errores, pero hoy está más unido a su familia y a sus hijas a quienes les brinda todos los fines de semana.

“Como todas las crisis, con procesos de consecuencias que uno tiene que pagar pero mejor que nunca, una crisis o te desune incluso laboralmente o te hunde”, señaló tras la separación que sufrió el año pasado.

“Lo necesitaba yo, lo necesitaba ella, no importan los motivos, no son agradables pero la vida de uno es pública y se merecen una explicación, menos la de tu casa, esa la pagas, pero hay que seguir viviendo y estamos más enamorados que nunca y pues adelante”.

En relación a sus hijas Roberta y Camila dijo que lo tomaron con madurez porque entendieron que el problema no fue con ellas si no con su mamá. “Ellas me dijeron, ‘no te vamos a juzgar como padre porque no te casaste con nosotras, eso arréglalo con mamá’, pero todo bien”, mencionó el artista.

