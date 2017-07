Jesús Navarro de Reik termina en el hospital después de concierto

Jesús Navarro, vocalista de Reik fue a dar al hospital al finalizar el concierto en el Luna Park de Buenos Aires. “Estoy molesto porque en vez de estar cenando estamos en el hospital. Me pegué en el pie y ahora tengo esto”, comenta Navarro en una publicación compartida en Instagram.



Afortunadamente solo fue el golpe y la agrupación continuará la gira por Sudamérica con Miranda como invitados.

Reik se presentará el 4 de agosto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Con este concierto, el trío acumulará nueve presentaciones en este escenario, al que regresa como parte de su gira mundial Des / Amor, que arrancó también ahí con dos conciertos que registraron llenos totales. El trío formado por Jesús Navarro, Julio Ramírez y Gilberto “Bibi” Marín presenta durante esta gira su nuevo álbum en el que exploran géneros musicales como el folk y reggae, que fusionan con su propuesta pop. Este material, que ya es Disco de Platino por más de 60 mil unidades vendidas, figuró en la lista de Billboard 50 Best Albums of 2016: Billboard Critics’ Picks y en la lista 10 Best Latin Albums of 2016: Billboard Critics’ Picks. Con más de 12 años de trayectoria artística, Reik ha recibido galardones en los MTV Music Awards, Grammy Latino y una Gaviota de Oro en Viña del Mar 2015.