Angélica Vale reveló que estuvo a punto de morir al convertirse en mamá

Angélica Vale confesó que estuvo a punto de morir cuando dio a luz a su hija Angélica, quien actualmente tiene seis años.

La actriz contó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, que se desangró durante la cesárea que le practicaron, por lo que casi pierde la vida en el quirófano.

Vale explicó que durante el embarazo de su primogénita tuvo placenta previa, esto quiere decir que la placenta nunca se acomoda para dejar salir al bebé por el canal vaginal, por esta razón se le practicó una cesárea a la semana 37.

La conductora relató en el programa de Imagen “El minuto que cambió mi destino”, el momento en el que se convirtió en mamá por primera vez.

“Llegó el día de la cesárea, me abren, sale la niña y comienza a llorar, me la ponen en los brazos y sí fue el momento más hermosos de mi vida, como yo sabía que iba a ser”

Pero después de ese instante hubo algunas situaciones extrañas. Angélica cuenta que al quirófano comenzó a entrar mucha gente y que se le hizo raro que le acercaran a su hija una segunda ocasión. Después de eso, narra que se sentía muy cansada y que un enfermero trataba de inyectarle pero no encontraba su vena.

Finalmente se dio cuenta de que algo pasaba pero se durmió; al abrir los ojos le contaron lo que había pasado.

“Resulta ser que mi placenta estaba pegada totalmente a mi útero, en el momento que me quitan la placenta se desgarra mi útero y me comienzo a desangrar y me empiezo a ir”