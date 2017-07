Jared Leto preocupado por llegar a Estados Unidos

Hace algún tiempo, el comediante Sacha Baron Cohen decidió hacer una película, en la cual Kazakhstan era el país protagonista, retratado como un país exótico, primitivo e ignorante.

Kazakhstan, fue el último país en independizarse de la Unión Soviética (en 1991) y tal parece que le hizo una mala jugada a Jared Leto.

Este lunes, el actor posteó en sus redes sociales los problemas para salir del país ubicado en Europa, algo que le preocupa porque tiene una misión este 4 de julio en Estados Unidos.

“Vuelos cancelados. Tratando de salir de Kazakhstan a tiempo para el 4 de julio”, escribió y subió una foto con cara de molestia.

Luego apareció otra imagen ya arriba del avión.

“Finalmente conseguimos un vuelo de Kazakhstan a Londres. Ahora tratando de llegar a los Estados Unidos antes del inicio oficial del 4 de julio #Adayinthelifeofamerica”.

Jared Leto está convocando a través de su página oficial y redes sociales a los estadounidenses para mostrar en un video a su país en el Día de la Independencia.

“Este martes, 4 de julio, estaremos filmando un masivo retrato de América, capturando un solo día en la vida de este hermoso país en los 50 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico”.

“Es una oportunidad increíble para documentar los Estados Unidos durante un momento muy importante en nuestro país. Nuestro objetivo es crear este retrato a partir de imágenes capturadas en un solo día”, señaló el actor.

We can't wait to see how you capture YOUR America this 4th of July. #ADayInTheLifeOfAmerica https://t.co/knO82uhxTy pic.twitter.com/1KEfoNUSO7

— JARED LETO (@JaredLeto) July 1, 2017