Matías Novoa espera resolver su situación en TV Azteca

En el set de Nada personal, hay muchas cosas que suceden detrás de las cámaras.

La convivencia entre los actores y el staff de la serie se convierte en algo muy familiar.

Mientras la actriz colombiana, Margarita Muñoz pidió sus tostadas de atún para comer, el actor chileno Matías Novoa prefirió hacerlo en el comedor, ubicado a unas cuadras del edifico que alberga el departamento de Mariana (Margarita Muñoz) en la calle Bucareli de la Ciudad de México.

Matías Novoa se ubica en el comedor, donde demostró que le gusta convivir con la producción.

Luego de satisfacer el hambre, el actor quien da vida al policía Santiago Leal charló sobre Nada personal, que se ha convertido el proyecto con el que festeja diez años de carrera.

“Comencé mi carrera en México en 2007, en ese año empecé a estudiar y ya llevó diez años de carrera… ya aprendí a usar el tono mexicano”, comentó en tono de broma.

Matías sentado en una silla del comedor del departamento de Mariana, a pesar de ser catalogado como uno de los hombres más sexy del medio, quien ha expuesto su físico en diversas sesiones, reveló que es muy reservado e incluso tímido.

Por ahora, pasa la mayoría del día en las grabaciones de Nada personal que se alargará hasta el mes de octubre.

“Fue poco tiempo que tuve para preparar el personaje de Santiago, porque se ha ido desarrollando con el tiempo y aún sigo descubriendo cosas del personaje. Al principio, sólo me dieron la mitad del guión y apenas estoy viendo lo que sucederá a partir del capítulo 80″.

“ Mi personaje encuentra el amor y con base en eso empieza a sanar sus heridas del pasado y de la niñez. Busca a su madre en algún momento y sabe que empiezan ahí todos sus problemas; es cuando Mariana lo motiva a resolver su situación”.

El actor interpreta a un policía que es muy parecido a él: “Se parece a mí, en el punto que tiene su mundo interior, es reservado y no expongo mucho mis sentimientos y tiene mucha fuerza… aunque no lo creas (risas)”.

“Ser un buen policía en un mundo tan corrupto, no es fácil. Debes estar firme a tus ideales y creencias; además, es raro porque él viene de un mundo muy oscuro, ya que creció en un burdel rodeado de prostitutas, donde se ven cosas oscuras como las drogas. Santiago decidió irse por el camino del bien y se convirtió en un policía con carácter muy fuerte, hermético pero con un interior grande”.

Por ahora, Matías Novoa está concentrado en la actuación, pero piensa viajar a Europa para estudiar dirección.

“Me encanta todo lo que está frente y detrás de las cámaras, eso me llevará estudiar eso. Me encanta la dirección; así que si no se me acerca otro proyecto quiero estudiar en Francia o España para convertirme en director. Quiero empezar poco a poco, con cosas pequeñas para expresarme a mi manera”.

Termina contrato

El actor chileno finalizará su contrato con TV Azteca este año, y está a la espera de que se resuelva su situación con la empresa que lo vio nacer como actor.

“Hasta ahora no hay nada en puerta. Tengo que resolver mi situación con TV Azteca, ya que se me vence el contrato ahora en octubre, y aún no sé si voy a seguir”.

“Si sí me mantengo, entonces todo dependeré de eso. Llevo diez años con la empresa, si tengo que salir… algo mejor vendrá. Estoy tranquilo en ese aspecto y estoy armando el futuro”.