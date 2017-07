Periodista Desiree Ortiz confirma su romance con Luis Miguel

Desiree Ortiz Salswach, periodista y empresaria venezolana, confirmó que sostiene un romance con Luis Miguel desde hace dos meses.

Así lo aseguró ante los micrófonos de la revista Tv y Novelas, donde habló del buen humor del cantante y desmintió que estuviera pasando por una crisis financiera.

“Dios cuida lo que está escondido, él está muy bien y yo también estoy muy bien”, dijo la presentadora al periodista que se la encontró a la salida de un local en South Beach, Miami y agregó “Nos conocimos hace unos meses”.

A pesar de que se negaba a dar detalles, confirmó que la relación “va muy en serio”, pero que en cuestiones de matrimonio se lo toman con calma y que ambos piensan muy igual al respecto.

Asimismo, mencionó que en cuestiones de salud está muy bien.

“Tiene una maravilloso sentido del humor. Yo no sé de donde sacaron que él estaba pasando por un mal momento, que tenía mal carácter. Eso no existe o al menos no es el Luis Miguel que me tocó a mí”, concluyó.

Desiree Ortiz Salswach tiene 31 años, es amante de la buena gastronomía, la moda y los caballos, según se puede ver en su cuenta de Twitter.

Filming!Latin Angels Special third Season pic.twitter.com/h5pnZVEmpD — DESIREE ORTIZ (@DesiOrtiz777) September 9, 2013

