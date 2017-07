Adal Ramones tendrá boda sorpresa

Adal Ramones ha tenido un año muy agitado, tanto en lo profesional como personal.

Tras evadir varios escándalos entre su ex esposa e hija, el actor está listo para emprender un nuevo ciclo en su vida.

Durante su visita a Guadalajara para la presentación de los monólogos Las cosas como son, Adal habló de su próximo enlace con Karla de la Mora, el próximo 5 de agosto.

“Desde hace muchos años ando fuera de México, es pesado, porque nadie se acostumbra a vivir en un hotel, en un avión o estar lejos de la familia durmiendo en camas de hotel; a escuchar la voz de sus hijos por teléfono y eso va minando en cualquier relación”.

“Al final de cuentas, eso pasó en mi vida y se fueron enfriando las relaciones y hasta hace poco decidí tener una relación formal con Karla de la Mora, así que me aventé, le di el anillo y me casó en agosto”, reveló Adal Ramones.

El conductor confesó que vive una carrera en la que está presente la soledad y es importante saber lidiar con ella.

“Agradezco todo el trabajo que hay, a veces puede sonar a mucha soledad y es real. Me imagino que cuando viajaban los Timbiriches lo hacían como de cuates, y viajaban emocionados todos juntos porque se vuelven familia; en el caso de tu servidor, es un trabajo muy en soledad y solitario”.

A preguntarle cómo será el enlace con su prometida comentó que pactaron hacerlo de una manera muy peculiar.

“No lo puedo decir porque será una sorpresa para ambos, lo único que te puedo decir es que la ceremonia será una sorpresa para mí, porque ni sé cómo van las mesas, ni que habrá de comer… nada, es algo que le tocó planear a ella”.

“Así que la luna de miel me corresponde, y será sorpresa para ella. La llevaré al fin del mundo en tres semanas casi un mes”, señaló el ex conductor de Otro Rollo.

Adal Ramones puntualizó que este tour de monólogos implica una evolución del stand up en Latinoamérica.

“La mayoría de los standuperos con los cuales tengo contacto, me dicen: ‘Adal cuando veía Otro Rollo decía ¡wow!, como me gustaría hacer eso’. Muchos fueron o fuimos sin querer como su modelo o inspiración, porque nadie tenía manera de ver stand up extranjero en México”.

“Las nuevas generaciones tienen una gran ventaja de ver lo que está sucediendo en el mundo, por lo que tienen un rollo muy cañón que es poder ver el stand up que se hace el mundo, incluso algunos dan clases, pero nosotros nos aventamos como El Borras… sin saber”.

“Se hizo una escuela, porque de no saber nada del stand up tuvimos que crear la manera de hacerlo. Fue divertido y en este boom que hay sólo los talentosos sobresalen”.

De película

Adal Ramones tiene tres películas por estrenar: “Viene Una comedia macabra, un filme que hice a principios de año en Perú y se estrenará el 20 de septiembre regresando de la luna de miel”.

“El año que viene hay una de animación hecha por los hermanos Rivapalacio de Huevocartoon, Marcianos contra mexicanos, ahora no se trata de pollos, huevos, ni nada. También viene una versión mexicana de la película rusa Gorko, y aquí se llamará Hasta que la boda nos separe producción de Lemon Films”, finalizó Adal Ramones.

Las cosas como son

El tour de monólogos titulado Las cosas como son ha viajado por Sudamérica, Estados Unidos y Canadá, y este miércoles llega a Guadalajara.

“Realmente no ha sido en México, donde he hecho esta gira. Desde hace años ha sido por Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Desde 2005 no he hecho una gira en el país, y es Guadalajara es una buena oportunidad de regresar y hacer reír sin censura”.

5 de julio a las 21:30 horas en el Teatro Galerías. Abre Gon Guriel.