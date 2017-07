Alessandra Ambrosio celebra desnuda el Día de la Independencia

Es 4 de julio y Estados Unidos celebra el Día de la Independencia.

Algunas celebridades han utilizado las redes sociales para enviar todo tipo de mensajes, sean emotivos, patrióticos, políticos y de su manera de festejar el día.

La que más llamó la atención fue la Top Model, Alessandra Ambrosio, quien subió una fotografía que le tomó Russell James que captó las miradas en todo el mundo.

La modelo aparece totalmente desnuda portando la bandera estadounidense.

Miley Cyrus, es una mujer orgullosa de sus raíces y así lo mostró.

“Recuerdo el tiempo que llegué a ser una total turista en Washington, durante la campaña para Hillary y luego cenamos en el Tribunal Supremo organizado por Sonia Sotomayor, ¡el mejor día!”

“A través de todos los altibajos de este país me encanta América mucho… los Estados Unidos siempre serán mi hogar y estoy muy agradecida por la libertad que me han dado, pero todavía hay mucho trabajo que hacer. Fuimos construidos sobre justicia para todos, pero eso no siempre es el caso”.

“Seguiremos esa lucha hasta que cada vida sea tratada con igual respeto y valor. Enviando tanto amor alrededor del mundo hoy junto con mi país”, escribió Miley Cyrus.

Más famosos

Pearl Jam, Eva Longoria, Jared Leto, Christina Aguilera son algunas celebridades que festejan en el día de asueto, cobijados con la bandera estadounidense.