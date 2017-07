Cristian Castro reconoce que se avergüenza de su matrimonio

El cantante mexicano Cristian Castro reconoció hoy su vergüenza por haberse casado y separado en menos de un mes de la violinista Carol Victoria Urban.

“No nos dimos tiempo para conocernos bien, esa es la versión real. Pasaron cosas, malos entendidos ni hablar de los humores de ambos que no estaban previstos”, confesó el artista en entrevista con el programa argentino “El diario de Mariana”.

Castro, quien se encuentra de gira en Argentina, explicó que durante la luna de miel Urban y él se dieron cuenta de que eran incompatibles “y rompimos 28 días después de casarnos, así que realmente es una vergüenza. Me avergüenza pero así se presentó el destino”.

Agregó que tanto él como su ahora exesposa hicieron un esfuerzo por convivir y estar bien, pero no lo lograron.

“Obviamente que estoy consternado, preocupado por eso porque no es un chiste, no es un juego. Ni modo. Realmente está marcada mi vida así. Me juego muy rápidamente por el matrimonio a veces, por el amor, y de pronto no sale”, lamentó.

El cantante se casó el pasado 24 de mayo en Mérida después de haberle propuesto matrimonio a Urban frente a la multitud durante uno de sus conciertos.

Este fue su tercer y fracasado intento, ya que en 2003 se casó con la paraguaya Gabriela Bó y en 2004, con la argentina Valeria Líberman, de quien se separó cinco años más tarde.

Sobre su trabajo, Castro explicó que vino a Buenos Aires para grabar una serie de discos que incluyen proyectos sinfónicos y recitales en honor al fallecido cantante Sandro.