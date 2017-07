Critican a William Levy y Elizabeth Gutiérrez por teñir cabello de su hija

La actriz Elizabeth Gutierréz causó polémica entre sus seguidores tras publicar una tierna foto de su hija Kailey, fruto de su relación con el cubano William Levy. “Mi muñeca de carne y hueso!!” (sic.), fue el mensaje que colgó la mujer junto a la mencionada foto.

Una usuaria le cuestionó a la protagonista de “El fantasma de Elena” por qué le pintaba el pelo a la pequeña niña rubia. “¿Por qué le tiñes el cabello? Es una niña, si no es rubia ¿qué tiene de malo? Ni tú lo eres” o “muy bella, pero me da la impresión que le pintas el cabello y no debería de ser, es muy niña. Ella más adelante decide si quiere ser rubia”, son varios de las opiniones que se pueden leer debajo de la imagen.

Mi muñeca de carne y hueso!!♥️😍 @kaileylevy19 #mymunchkin #mimuñeca #kailita #mommysgirl #amo 📸 @crissjaramillo A post shared by Ely (@gutierrezelizabeth_) on Jul 5, 2017 at 6:22am PDT

Rápidamente, Gutiérrez, quien fue parte de la segunda edición de “Protagonistas de Novela” (Telemundo), contestó tajantemente: “¿Y quién te dijo que se lo pinto?”.

No todos los comentarios fueron de crítica, algunas personas defendieron el color natural del cabello de Kailey. “Ese pelo se ve muy natural, pobre gente que emanan infelicidad. A ustedes como familia los bendigo y tú como mujer has sido una señora con mayúsculas y señora madre. Así que vaselina para que todo te resbale y si mi compatriota es un tipazo de hombre, tú como mujeres eres bella también”, escribió un usuario.