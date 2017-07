José Luis Zagar cuenta cómo sería tener un presidente gay

José Luis Zagar ha realizado gran parte de su carrera al norte de México, Monterrey ha sido su punto de partida; ahora busca lugares que nunca ha visitado.

Con la gira Así es mi vida quiere conquistar a un nuevo público, por lo que su agenda incluirá ciudades como Guadalajara y Veracruz.

“Estamos abriendo plazas, por lo que será mi primera vez, en solitario, en Guadalajara. Luego vamos a Veracruz y el plan es presentar el show donde jamás he estado”.

“El 80 % de mi carrera está en Monterrey, el 10 % en Texas y el resto en la frontera”, comentó José Luis Zagar.

El espectáculo está basado en hechos reales, en el que presenta nuevas rutinas inéditas, por ejemplo cómo sería tener un presidente gay en México.

“En una de las nuevas parodias presento que sería muy diferente nuestro México, si el próximo presidente fuera gay, y pongo de ejemplo muchas de las cosas que pasan en la política. Siento que sería una presidente más relajado y chido. Toco el tema (homosexuales) sólo para apoyarlos, nunca para ofenderlos”, agregó el comediante.

José Luis Zagar confesó que no tiene ninguna autocensura, pero su comedia no es ofensiva.

“Me considero una persona que no es ofensiva, no me peleo con la gente, lo que a mi me hace reír lo expongo y lo hago sin intención de faltar al respeto”.

“Evito hablar de cosas ofensivas, de cosas que puedan ofender a alguien o religión; además respeto las preferencias sexuales”.

“La gente que va a verme quiero que disfrute la noche, que se divierta a lo grande y por eso no toco la política, la gente ya esta harta de eso, pero solo voy a hacerlos reír con eso”.

El comediante aclaró que le gusta vivir la vida loca.

“Vivo en la vida loca, como dice Ricky Martin (risas). A mÍ me gusta reÍrme de la vida y como ya vivo de eso, más me río de lo que me pasa. Todo lo transformo en comedia y lo presento a la gente”.

En Guadalajara

7 de julio a las 21:00 horas en el Teatro Galerías. Boletos de 250 a 400 pesos.