Tras la muerte de Mario Moreno Ivanova hijo adpotivo de “Cantinflas” hace un mes medio, sus hijos Mario Moreno del Moral, Valentina del Moral, Gabriel Moreno Bernat y Marisa Moreno Bernat pelearán en los tribunales de justicia lo que su papá en vida no les heredó sino a su última esposa Aurora Marbez que es el legado y la empresa para explotar la imagen de abuelo.

Tras la lectura de testamento que dejó su padre donde estuvieron presentes Mario del Moral y Marisa Bernat, se leyó en el documento que los herederos son en primer lugar Aura Marbez, luego sus dos hijas (producto de otra relación) Marisa y Gabriel así como el caricaturista Yoan Pablo Pérez Anaya, dueño de Gyroskopic Studios, quien fue contratado para realizar los nuevos bocetos de la caricatura del Mimo de México, sin embargo, tiene una demanda penal por el caricaturista oficial de “Cantinflas” Felipe Martínez Ancona.

“Estamos juntos los cuatro nietos de Mario Moreno Cantinflas, de Mario Moreno Reyes a tomar lo que por legado y por nos pertenece a nosotros”, dijo Mario III en una conferencia juntos a sus hermanos menos Gabriel a quien justificó su falta por motivos ajenos que no tienen que ver con la situación de calle y adicciones que padece.

Aclaró que esta impugnación al testamento no es para obtener los bienes materiales ni económicos de su papá, sino los bienes sentimentales del difunto actor “que es su imagen, los derechos que se tienen hacia él como personaje y las cosas de valor que se quedaron, toda la memorabilia, como son sus zapatos hasta su gabardina y este tipo de cosas que creemos por justicia nos pertenece”.

Aunque los hijos de Abril del Moral quedaron totalmente fuera del negocio, están dispuestos a ayudar a Gabrielito y Marisa con el apoyo de Eduardo Moreno Laparade (sobrino de Cantinflas) quien les pondrá a disposición su equipo de abogados, quienes le ganaron a Mario Ivanova luego de 22 años de pelea por los derechos de la películas del fallecido actor de cine.

Para Marisa Bernat es otro tema complicado debido a que enfrenta otro proceso legal con su ex esposo, quien la golpeó severamente el año pasado y ella interpuso una demanda por el daño que le ocasionó físicamente, sin embargo, está dispuesta a pelear el legado de su abuelo junto a sus hermanos. “Desde el principio todos estamos unidos y nada más no puedo decir mucho por mi otro proceso”.

Sorprendidos por la inesperada muerte de su papá, Mario III contó que su viuda Tita Marbez tiene el control de todo lo que se refiere a Cantinflas, al grado que ella maneja las llaves de la cripta donde se encuentran los restos de su papá y su abuelo para ir a visitarlos, “ni eso podemos hacer cuando eso es totalmente familiar”, por lo que invitan a la señora a unir esfuerzos si ella lo desea y evitar una pelea legal.

“Invitamos a la señora Marbez a que por la paz juntos hagamos algo con respeto a mi abuelo, no peleamos por pelear, somos los nietos, los descendientes y si no quiere un pleito legal que pude durar 25 años, que entienda que nosotros debemos tener un derecho para decidir hacia dónde va la imagen de mi abuelo no solo a explotarlo”, abundó Mario dejando claro que su abuelo no hubiera querido esto.

Valentina del Moral expresó que los cuatro tienen la capacidad y autoridad moral para manejar la empresa “Cantinflas World” que su padre creó en vida y que poe cierto Tita Marbez está haciendo válido su derecho como dueña inaugurando una atracción turística de la marca en un parque de diversiones en Guadalajara.

“Tenemos la madurez perfecta para hacerlo y para seguir adelante todo lo que tenga qué ver con una empresa con laimagen del abuelo y todo lo que corresponde a ella”, señaló.

Aunque no tienen claro qué día iniciarán la demanda, esperan a los abogados de Laparade que formulen la denuncia para que salgan avantes de este caso que como ellos dicen, “Mexico está inconforme que una persona ajena a Mario Moreno Reyes se quede con el legado que trabajo toda la vida, nosotros no queremos explotar ni vivir de eso, queremos hacer algo por mi abuelo”.