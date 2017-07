Alicia Villarreal busca convencer a generación actual con nueva propuesta musical

Luego de más de siete años sin lanzar material nuevo y con el fin de convencer a la generación actual, Alicia Villarreal vuelve a la música con un tema de su inspiración titulado “Haz lo que quieras”, de su nueva producción discográfica.

En conferencia de prensa, Villarreal señaló que regresa como compositora con un nuevo material bajo el sello de Universal y la producción de su esposo Cruz Martínez.

“No regreso por dinero, porque tengo mucho de lo que he ahorrado y nostalgia por los aplausos menos, porque no he dejado los escenarios, pero sí por un disco equilibrado como este en el que ofrezco tres temas inéditos y el resto un recorrido por mis éxitos, pero ahora con nuevos arreglos con Orquesta Sinfónica, que muestra lo que ahora quiero proyectar.

“Estoy feliz con estos cambios, porque para mí es un reto convencer a los jóvenes de mi propuesta, además de reencontrarme como artista y de preparar algo diferente, renovarme con un espectáculo con el que realizaré una gira a partir de agosto”.

Mencionó que en el disco la acompañan invitados especiales como “El Dasa”, con el que canta el tema de su inspiración “Inmenso amor”, además con el dueto Ha&Ash la canción “Te aprovechas”, con María José “Sentimientos” y con Río Roma en “Ya no es lo mismo”, exponentes que la acercan a otro tipo de público.

Indicó que es una mujer que gusta de hacer las cosas de la manera más honesta y no entrar a las cuestiones de hacer música por moda o tendencia: “Me gusta hacer las cosas bien y si estoy en lo norteño, quiero hacer lo mejor posible y no jugar con géneros como la banda, que a pesar de que me gusta, creo que lo mío es lo norteño fusionado con ranchero”.