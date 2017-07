Danna Paola sale del hospital y cumple con “Hoy no me puedo levantar”

La felicidad que invade mi corazón después de esta increíble semana… es inexplicable, estoy tan contenta y agradecida con el universo por llenarme de plenitud inmensa, de regalarme momentos hermosos en el escenario y fuera de el, compartiendo y conectando con la vida y con momentos únicos… hoy te disfruto tanto #Maria 💃🏼❤️!! De verdad gracias a todos por acompañarnos en esta semana de estreno llena de energía pura en @hnmpl_mx ❤️Nos vemos en el 33! Jueves a domingo Teatro Aldama. 🙌🏻

