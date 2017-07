"La Pelangocha" recibe reconocimiento por su trayectoria

La actriz y comediante Maribel Fernández, conocida como “La Pelangocha”, recibió la noche de este jueves un homenaje a su trayectoria de parte del elenco y equipo de producción de la puesta en escena “Soltero, casado, viudo y divorciado”, en el Teatro Legaria.

En entrevista la actriz de la puesta en escena “La Semesienta” agradeció a los productores Alejandro Medina y Antonio Escobar por reconocer sus 47 años de trayectoria y sobre todo que vean en ella a una actriz vigente a sus 64 años de edad.

“Hago ejercicio diario después de la operación del corazón, hago dieta para controlar mi salud y evitar de nuevo un colapso cardiaco; de hecho tengo tres stent metidos para ayudar al bombear la sangre a mi cuerpo; estoy en paz, tranquila y libre de culpas por el posible daño que hice alguna vez”, dijo.

“La Pelangocha” reconoció que sus afecciones cardiacas fueron derivadas de su mal carácter, de su envidia y codicia hacia los demás.

“La verdad me hice mucho daño con este mal carácter, incluso criticaba para destruir y me enojaba porque a otros y a otras les daban buenos papeles, hasta que me ocurrió lo del infarto hace algunos años”, expresó.

La actriz de la serie “Nosotros los guapos” afirmó que está pasando por un buen momento. “Después de estar en el lado oscuro de la depresión y de hacer daño, reflexione sobre los favores que mi Dios me ha dado, como el estar en esta vida y tener trabajo”.

Reconoció que cometió errores como pelear, criticar y desear mal. “Pero cuando me tocó estar abajo y al borde de la locura, fue cuando sentí el poder de Dios, al dejar fluir el mal carácter y de rodillas implore tener paz; poco a poco empecé a cambiar, porque mi mal carácter recayó en el corazón al taparse mis arterias”.

Subrayó que ante la fuerza del destino y la reflexión profunda ahora valora mucho más el tener trabajo y sobrevivir con lo que gana, “porque no vivo como millonaria, sino que trabajo para vivir y me da gusto tocar puertas y buscar proyectos y sentirme útil a mis 64 años de edad”.

Maribel Fernández observó atenta de principio a fin la comedia de situación y sonrió a carcajadas ante la trama de la puesta en escena “Soltero, casado, viudo y divorciado”, para luego al final subir al escenario y recibir un reconocimiento de sus colegas actores y actrices.