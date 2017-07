Ricky Martin seduce al Auditorio Nacional con sus mejores éxitos

La noche de este viernes 7 de julio el cantante Ricky Martin regresó al Auditorio Nacional para entregarle el corazón a su público mexicano que lo esperaba ansioso para cantar y bailar su éxitos.

En punto de las 20:50 horas, las luces del recinto se apagaron, los primeros acordes de Mr. Put It Down sonaron y los gritos de las 10 mil personas que se habían dado cita en el lugar resonaron por todo el foro.

“Qué rico es volver a casa, muy buenas noches México, ¿cómo estás? Vengo a pasarla bien, como siempre, lo único que quiero es fiesta, ¿podemos hacerlo? Esto es para ustedes, los quiero mucho”, expresó a su público.

“This is good”, “Drop it on me”, “Shake your bon bon” y “Adrenalina” fueron las canciones que el cantante boricua eligió para encender el ánimo de su público, para luego calmarlos un poco con “Tal vez” y seguir con la fiesta y sus sensuales movimientos en “Livin’, la vida loca”.

“México, ¿qué pasa? Que se sientan esas palmas”, dijo, quien después de “Tal vez” y “Livin´ la vida loca” apareció con una falda negra, que provocó los aplausos de los asistentes.

Entonces el momento romántico de la noche llegó con “Disparo al corazón” y “Tu recuerdo”, canción en la que sobresalió el sonido de su guitarra acústica.

“¿Nos quedamos con esta hermosura romántica más tiempo?”, preguntó el cantante antes de hacer sonar la canción “Te extraño, te olvido, te amo”, la cual mencionó, hace mucho tiempo no la cantaba por lo que pedía ayuda para por si se le olvidaba.

“Fuego contra fuego”, “Vuelve” y “Adiós”, fueron algunas de las canciones siguientes que el astro latino eligió para su repertorio romántico.

Sin embargo, el momento más aplaudido de la noche fue sin duda cuando la bomba latina apareció sobre el escenario bailando sensualmente “Vente Pa’ Ca”.

“Levanta tu mano si es tu primera vez en uno de mis conciertos, quiero que te liberes sin importar el qué dirán”, comentó el cantante para luego invitar a su público a mostrar su ánimo y a bailar con él.

“Lola”, “María”, “La bomba”, “Por arriba, por abajo”, “Pégate” y “La copa de la vida” fueron los temas con los que el cantante puertorriqueño puso a bailar a su público mexicano en el Auditorio Nacional.

“México, te amo y estás dentro de mi corazón, hasta la próxima”, fueron las palabras con las que Ricky Martin se despidió de su público para finalizar el primero de dos conciertos en la Ciudad de México con “La Mordidita”.

