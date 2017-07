México encabeza el consumo del cine de terror

Diseñadas para alterar la mente, despertar los más profundos temores, o bien, causar suspenso absoluto mientras estamos frente a una pantalla, las películas de terror son consumidas a nivel mundial por millones de personas.

De acuerdo a The Relative Popularity of Genres Around the World, México es el mayor consumidor de cine de terror a nivel global.

El análisis realizado por Stephen Follows (escritor, productor y analista de la industria fílmica) y Bruce Nash (fundador y presidente de la empresa Nash Information Services) para el American Film Market, arrojó que México tiene una relación sólida y apasionada con el género de terror, seguido de Corea del Sur, Rusia, Estados Unidos y Canadá.

En tanto, China es el mercado menos interesado en este género debido a las restricciones referentes a la promoción de malos hábitos, como fumar, beber, jugar, obscenidad, abuso de drogas, sexo, violencia y actividad criminal.

“México es un mercado clave para la industria cinematográfica al contar con la base de fans de cine de terror más grande del mundo”, señaló Miguel Angel Marín, fundador y director general del Festival Internacional de Cine Fantástico, Terror y Ciencia Ficción FERATUM, que llevará a cabo su sexta edición del 12 al 15 de octubre de 2017.

Lo que viene de estrenos

Todos los 13 son de terror Feratum

Shibari es la contraparte japonesa del bondage occidental, que trata sobre la forma en que modelos son atadas, siguiendo ciertos principios técnicos, estéticos y éticos, para generar un retorcido placer.

Y es ésta disciplina la que inspira al director mexicano Christian González para crear la película que lleva el mismo nombre.

La cinta será proyectada el próximo jueves 13 de julio a la 18:45 horas en LeCinema IFAL, como parte del ciclo Todos los 13 son de terror Feratum.

7 Deseos- Wish Upon

La joven de 17 años Clare Shannon (Joey King) apenas sobrevive al infierno que es el instituto, junto a sus amigas Meredith (Sydney Park) y June (Shannon Purser).

Cuando su padre (Ryan Phillippe) le regala una vieja caja de música con una inscripción que promete cumplir los deseos de quien la posea, ella piensa que no hay nada que perder. Clare pide su primer deseo y, por sorpresa, se hace realidad.

En poco tiempo lo tiene todo: dinero, popularidad y al chico de sus sueños. Todo parece perfecto, hasta que la gente más cercana a ella empieza a morir de manera horrible y retorcida.

Ahora, con sangre en sus manos, Clare tiene que deshacerse de la caja, antes de que le cueste su vida y la de sus seres más queridos.

Estreno: 14 de julio.

Verónica

Una psicóloga (Arcelia Ramírez) que ha dejado de practicar medicina, decide tomar el inusual caso de Verónica de la Serna (Olga Segura), una joven cuyo anterior terapeuta desapareció misteriosamente. Cinta mexicana dirigida por Carlos Algara.

Estreno: 11 de agost0.

The Dark Tower

La Torre Oscura es una serie de ocho novelas escritas por Stephen King entre 1982 y 2004 que relatan los avatares de Roland Deschain, el protagonista de la saga, por alcanzar la Torre Oscura.

Un anhelo que no se sabe muy bien si es un edificio real o una metáfora.

çUn relato lleno de misterio y ambigüedades, y que se tiene pensado convertir en una saga de varias películas y una serie de televisión complementaria.

Estreno: 25 de agosto.

Veronica-El Expediente (Amarok)” OR 15 sep 17

Madrid, años 90. Tras hacer una Ouija con unas amigas, una adolescente es asediada por peligrosas presencias sobrenaturales que amenazan con hacer daño a toda su familia.

Cinta española dirigida por Paco Plaza.

Entreno: 22 de septiembre.

Anabelle 2

La película que estrena el 18 de agosto en México, es dirigida por David F. Secuela de Annabelle, a su vez un spin off de Expediente Warren: The Conjuring.

La nueva historia se centrará en un fabricante de muñecas y su esposa (Otto), cuya hija muere trágicamente.

Veinte años después deciden abrir su hogar a una monja (Sigman) y varias niñas que se han visto obligadas a dejar un orfanato que ha cerrado sus puertas.

Pero cuando una de las creaciones del fabricante de muñecas, Annabelle, pone su mirada en los niños, una tormenta de terror se desata en la casa.

It

Adaptación de la conocida novela de Stephen King publicada originalmente en 1986.

Cuando empiezan a desparecer niños en el pueblo de Derry, Maine, un grupo de niños lidia con sus mayores miedos al enfrentarse a un malvado payaso llamado Pennywise, cuya historia de asesinatos y violencia data de siglos.

Estreno: 8 de septiembre.

Saw legacy

Nueva película relacionada con la franquicia de terror, Saw.

Varios cuerpos comienzan a aparecer por distintas partes de la ciudad. Todos ellos tienen algo en común: han tenido una muerte única y espantosa.

A medida que avanza la investigación todo apunta en la misma dirección: John Kramer.

Estreno: 27 de octubre.

Cult of Chucky

La séptimo película de la franquicia y es una continuación de la entrega anterior La maldición de Chucky.

Confinada durante los últimos 4 años en un manicomio, Nica Pierce (Fiona Dourif) termina siendo convencida de que ella y no Chucky, mató a toda su familia.

Sin embargo, cuando su psiquiatra decide introducir en su terapia un muñeco Good Guy, una cadena de espeluznantes muertes comienza a sembrar el pánico en el manicomio, y Nica empieza a dudar si realmente Chucky existe después de todo.

Estreno: 3 de octubre.