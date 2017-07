El primer gran paso es un error: Miguel Bosé

Con una agenda más que apretada y poco tiempo para disfrutar de los éxitos que ha cosechado, Miguel Bosé se prepara para celebrar 40 años de carrera con un disco inédito, su regreso a Timbiriche y el término de su “Gira Estaré”.

En una entrevista a Publimetro, el cantautor español reveló que prepara su vigésimo sexto material discográfico, luego del MTV Unplugged que lo tiene de gira mundial.

“No sé cuánto de todo lo que tengo cuajará, tengo 40 ideas que desarrollaré y pegaré. Esta gira dura hasta marzo del año entrante, pero en Navidad veré lo nuevo que tengo y qué saldrá. El próximo disco será inédito, porque lo necesito luego de un tiempo de hacer grandes éxitos. Hay muchas cosas en la música que aún puedo hacer”.

Y es que su espíritu innovador, ese mismo que lo ha motivado a no repetir sus hazañas musicales, lo mantiene inquieto ante los cambios y en el gusto de varias generaciones.

“Hay muchas cosas en la música que aún puedo hacer. Si miramos las cosas desde distintos ángulos, podemos crear grandes cosas. No he girado 360 grados todas las cosas que he hecho. Por carácter, jamás, he repetido algo que he hecho. Por lo regular suelo cocinar con lo que hay. Así me pasa con todo, está en mí, investigo, voy más allá”.

El balance que el intérprete de “Aire Soy”, “Te amaré”, “Si tú no vuelves”, entre otros, hace de estas cuatro décadas de carrera es positivo, aunque no olvida que ha pasado por momentos inquietantes y muy difíciles.

“Muchas veces he salido mal parado, te pasa de todo en 40 años, no digo que lo he visto todo, aún me pasan cosas alucinantes”, mencionó mientras parecía recordarlos con gracia. Y siguió “Hay noches que se tuercen y aveces nadie lo nota, porque siempre tienes que dar la mejor cara y por supuesto, tienes la experiencia y la habilidad de salir a cantar con 40 de fiebre y que te digan ‘los ojos te brillan, qué bien luces’”, contó entre risas.

Bosé destacó que para permanecer e el gusto del público busca hacer canciones sólidas y completas, no música desechable como la que impera en el mercado.

“Claro que hay un mercado de música desechable. La mayoría de las personas que salen se auto-desaparecen al cabo de dos años porque pensaban que en esta carrera no iban a trabajar mucho, pensaban que iban a descansar y ganar millones. Llevo 40 años en esta profesión y trabajo mucho más que cuando comencé. Para alcanzar algo serio se necesita constancia, superación, muchos errores, el primer gran paso es un error y eso ya es un gran paso. Por eso hago canciones sólidas, muy completas y que aguanten en el tiempo, el concepto de desechable no lo tengo”.

El cantautor también participará en el disco en vivo que Timbiriche lanzará por su reencuentro, tras más de tres décadas que le dio “la patadita de la buena suerte” a la banda infantil.

“Me he enterado por la prensa mexicana de que participaré en el DVD que se va a grabar. La verdad no lo sabía, pero es lógico, tiene todo el sentido del mundo que yo esté ahí, así como invitarán a todos los que han hecho parte de la historia de Timbiriche, pues yo estuve con ellos desde el principio”, detalló.

El músico de 61 años no adelantó si se unirá a una de las presentaciones del reencuentro, aunque no lo descartó, pues además de cantar con ellos de pequeños, también fue su productor.

“Hay que recordar que fui su productor y compositor de esas canciones que nadie sabe que hice, ‘Cocorito’, ‘México’, y demás temas de aquel álbum son mías. Tendré que estar, voy a estar. Es una celebración que no puedo perderme”, finalizó.

El cantante, que recién se presentó en el Palenque Gómez Palacio de Durango, regresará a España para ofrecer algunas presentaciones hasta septiembre, luego volar a Estados Unidos y en octubre regresar a México para dar conciertos en Guanajuato, Ciudad de México y Monterrey.

DATO

El cantante, compositor y productor ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo.