Detalles y precios del concierto de Niall Horan en México

El exintegrante de One Direction, Niall Horan presentará su proyecto como solista en la Ciudad de México .

La cita será el próximo 26 de septiembre en el Plaza Condesa, el anuncio fue hecho por el cantante, a través de su cuenta de Twitter.

La presentación en la capital del país es parte de la gira “Flicker Sesssions 2017”, que comienza el 29 de agosto en Irlanda. El tour también incluye Europa, Japón, Estados Unidos y Brasil.

Hello lovely people, I’m delighted to announce the Flicker Sessions 2017. Go to https://t.co/QD3toXaepy for all the info ! pic.twitter.com/DMpgHcDUWs

— Niall Horan (@NiallOfficial) July 10, 2017