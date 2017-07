Actriz se quedó sin trabajo en Televisa y ahora es taxista

Luego de tantos recortes de personal en Televisa, debido a la crisis por la que atraviesa la empresa, la actriz Alejandra Procuna, que formó parte de las filas de di­cha televisora, resultó ser una de las más afectadas, pues le re­tiraron la exclusividad que tuvo por varios años. Ahora, la intérprete está sin trabajo, lo que la llevó a crear su propia fuente de empleo, invirtiendo sus aho­rros en la compra de tres ta­xis, que también maneja.

“Estoy ya sin exclusividad en Televisa, con to­dos estos cam­bios que hay, buscando nuevas televisoras, ya estamos abiertos, el poder trabajar don­de queramos pero no ten­go idea, porque fueron 25 años aquí”, contó la actriz que en 2004, participó en la telenovela “Amy, la niña de la mochila azul”.

Y narró cómo se animó a convertirse en taxista: “Ya sin trabajo, pensé en comprar es­tos coches para Uber, me pare­ció una buena idea y los pon­go a manejar, lo que nunca pen­sé es que los iba a manejar yo, de repente me encantó la ex­periencia, y me salgo cuando no llega el chofer, me da mucha tranquilidad el saber que puede entrar un dinero semanal”.

Procuna ya piensa en hacer crecer su nuevo negocio: “Aho­ra tengo tres autos, pero quiero llegar a los cinco carros, a ver si con ellos, puedo tener una bue­na entrada de dinero, tenga no­vela o no tenga”, reveló la actriz al Diario BASTA!

Ale toma con humor esta nueva faceta, pues asegura que ser chofer de taxis, tiene sus recompensas: “Sí, hay gente que va ensimisma­da en lo suyo, te dicen buenas tardes, hasta luego y ni cuen­ta se dan de quién soy; luego se dan cuenta cuando hablo, y ya les veo los ojos, como los pe­lan. Me he tomado selfies, ha­bía una familia de colombianos muy divertida, un chavito aca­baba de llegar, él empezó a tui­tear: ‘Estoy con una actriz en Uber, me está llevando Alejan­dra Procuna, y nos tomamos la foto’”.