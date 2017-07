Mario Moreno Ivanova fue el amor de mi vida: Tita Marbez

Tita Marbez llegó a Guadalajara, y aunque no quiso dar detalles de los problemas que enfrenta con los hijos de Mario Moreno Ivanova por la herencia, sí quiso hablar de la nueva atracción de Cantinflas dentro del parque de diversiones Selva Mágica.

Cantinflas presenta: La máquina del tiempo, es una de las tres atracciones de realidad virtual que existen en el país.

“Es una exposición preciosa con tecnología de punta. Me emociona mucho que sea una leyenda, porque Mario Moreno es una leyenda y esta es una más de las licencias, que para mí es una de las más importantes”, dijo Tita Marbez, directora general de Cantinflas World.

La viuda de Mario Moreno Ivanova llegó con algunos socios para inaugurar la nueva atracción, y por primera vez subió al tren para disfrutar con los lentes la realidad virtual de la mano del personaje animado de Cantinflas.

“Veo la exposición y me pasan todas las emociones. Hemos estado en otros lugares y donde hay exposiciones –normalmente- nos quedamos unos minutos antes de abrirla, es un cúmulo de sensaciones, ya que todas estas cosas han estado en mi oficina durante 7 años, donde estuve trabajando con Mario. El arquitecto Candelas y yo montamos todo esto en comodato, es decir se prestan las cosas para una exposición por un tiempo limitado a cuatro años y, luego, regresan a nuestras manos”.

Tita Marbez tiene todos los derechos del uso del personaje de Cantinflas, ya que quedó como heredera universal.

“La empresa sigue viva y Don Mario Moreno Reyes no permite que por un minuto se te duerman los pies. No tengo nada que comentar acerca del tema de los hijos de mi esposo (fallecido) porque no estoy enterada de nada de chismes, no veo nada de chismes”, reveló la viuda del hijo de Cantinflas que murió de un ataque cardiaco el pasado 15 de mayo.

Tita Marbez adelantó que desconoce el arranque de la serie sobre Cantinflas que hará Juan Osorio.

“La serie, la licencia está firmada para Televisa y ellos decidirán cuándo empezarán a trabajar en eso”.



Historia de amor

Durante el recorrido de la exposición con las fotografías y objetos de Mario Moreno Cantinflas, Tita Marbez no pudo evitar la nostalgia por su marido, e incluso algunas lágrimas salieron a observar ciertas imágenes.

“Mario Moreno Ivanova y yo empezamos de novios cuando yo tenía 15 años y el 21. Fue una especie de subir y bajar el switch, a los 15 no puedes definir mucho tu relación; además mis papás me separaron de él, porque lo veían ya grandecito, y regresamos 28 años después (…), fue el amor de mi vida, indiscutiblemente”.