Estrella de The Big Bang Theory embarazada en la vida real

La actriz de la serie The Big Bang Theory reveló en un profundo ensayo en la revista Glamour que está embarazada y compartió detalles de los abortos que sufrió en el pasado y el impacto emocional que significaron en su vida.

Rauch, quien está esperando su primer hijo con su esposo Winston, inició el texto aclarando que será la única ocasión en la que comente algo acerca de su embarazo.

“Melissa está esperando a su primer hijo. Ella está extremadamente feliz, pero para ser honesta, debido al hecho que ha sufrido un aborto la última vez que se embarazó, está aterrada de que vuelva a sucederle. Se siente rara incluso dando la noticia y hubiera preferido hacerlo hasta que el niño se fuera a la universidad, pero se dio cuenta de que prefería compartir la noticia antes de que alguien la captara con el vientre abultado y le ganaran el anuncio”.

Además condena que el término “aborto” lleve una connotación negativa hacia las mujeres haciéndolas sentir culpables de alguna forma y explica que “fue uno de los dolores más profundos que ha sufrido en su vida”.

“Lo que me di cuenta es que, nunca se habla de este tipo de pérdidas y debería hacerse, no hay patrones que ayuden a superar esas emociones. No vas a un funeral o te dan días en el trabajo para procesar tu pérdida, pero no eso no cambia el hecho de que algo precioso ha sido arrebatado de tu vida”.

Un mensaje para quienes han pasado por lo mismo

Después de detallar la culpa y depresión por la que pasó y de expresar lo agradecida que está por su actual embarazo, Rauch específicamente se dirige a las mujeres que han pasado por situaciones similares.

“Así que, para todas las mujeres que se han enfrentado a problemas de infertilidad, que han sufrido un aborto o que están pasando actualmente por ese dolor, permítanme darles este mensaje: No están solas. Y está bien no estar bien ahora”.

El ensayo completo está aquí.

