"Gomita", invitada de Lujo de... ¿TV Azteca?

TV Azteca continúa robando talento de Televisa y Multimedios; luego de que hace unos meses se especuló la llegada de Aracely Ordaz, mejor conocida como “Gomita” a la televisora del Ajusto, parece ser que la singular conductora está “tanteando” el terreno para ver cómo le va en una nueva compañía.

La mañana de este miércoles, “Gomita” se presentó al programa “Venga la Alegría” como invitada especial y hablar sobre su experiencia con las operaciones estéticas, pues dijo que ella quiere ser un ejemplo para todas esas niñas que quieran modificar su cuerpo.

“Me hice 5 cirugías, fue un proceso durante años, empecé a los 18 años, porque si sientes miedo, porque puedo y no despertar en el proceso, me orienté de todo, yo les recomiendo que lo hagan, me orilló el mundo de la televisión “, declaró “Gomita” durante la emisión matutina.

Amigos de @vengalaalegriatva por invitarme la pase lindo 🙌💁🏻 A post shared by ❤️Gomita_oficial❤️ (@gomita_oficial) on Jul 12, 2017 at 8:35am PDT

Aracely se dio a conocer durante su participación en el programa “Sabadazo”, con su personaje de payasita.