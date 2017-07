Qué se espera del concierto de Ariana Grande en la CDMX

A poco más de un mes de que Salman Abedi mató a 22 personas cuando detonó una bomba en el Manchester Arena al final de un concierto de Ariana Grande, las expectativas sobre el show que la cantante estadounidense dará esta noche en el Palacio de los Deportes son bastantes.

La estrella de la música pop decidió no escenificar su tour “The Dangerous Woman” en Londres el 25 y 26 de mayo, ni tampoco en Bélgica, Alemania y Suiza, tras la explosión en su show, no obstante, regresó a los escenarios victoriosa con el One love Manchester, en el que recaudó un total de 2.6 millones de dólares durante el lapso de tres horas.

El dinero fue usado para beneficiar a las familias de las 22 víctimas fatales y 100 heridos por la explosión ocurrida en el Manchester Arena.



Desde esa fecha, ha continuado con su gira por Europa y Latinoamérica para después, presentarse en Oceanía y Asia, donde concluirá en septiembre próximo.

Pero qué se espera de su presentación en México

Se sabe que las producciones de sus conciertos no escatiman ningún detalle, por el contrario, todo está perfectamente planeado.

Para despertar la emoción y adrenalina de sus fieles fans, Grande utiliza, antes de comenzar sus conciertos, una pantalla enorme con la que proyecta un video de diez minutos mientras se prepara tras escena junto con un reloj en cuenta regresiva.

En su primera visita a Costa Rica, el domingo pasado, la estrella estadounidense estuvo acompañada por CNCO. No obstante, en México, la responsabilidad de abrir los conciertos de Ariana caerá sobre los hombros de Victoria Monet, con quien interpretó el tema Better Days en el concierto One love Manchester.

Sobre el vestuario, se esperan muchas sorpresas pues en conciertos pasados Ariana ha salido al escenario envuelta en una parka enorme, un ajustado body negro y botas negras altas, acompañada de 9 bailarines hombres y una mujer.

En cuanto al repertorio sonoro, se sabe que el setlist está compuesto por 20 canciones, entre ellas Side to Side, Bang Bang y Breakfree y otras más suaves como Into You o Let Me Know You.

Recordemos que en Costa Rica la cantante abrió el concierto con su sencillo Be Alright, una composición pegajosa de pop y R&B que forma parte de su último disco Dangerous Woman.

De ese disco también interpretó las primeras canciones del concierto, Everyday, para la cual, la intervención del rapero Future fue proyectada en las pantallas del escenario, Bad Decisions y Let Me Love You.

