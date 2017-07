10 frases inolvidables de Game of Thrones

“El invierno se acerca” es una de las frases televisivas que se ha integrado a la cultura pop a nivel mundial, repetida a diario en millones de conversaciones y pronunciada en centenares de idiomas, en los contextos más insólitos. Esta y otras frases que quedaron para siempre en la memoria de los fanáticos de Game of Thrones en todo el mundo, son replicadas una y otra vez, vistas hasta el cansancio y leídas por millones en redes sociales, convertidas en hashtags populares o en los memes más ingeniosos. Como un anticipo al estreno de la séptima temporada de Game of Thrones, repasa las 10 mejores frases de la serie, que serán mostradas en 10 capítulos que formarán una colección especial en HBO GO durante el mes de julio.

Winter is Coming

El invierno se acerca

En el primer capítulo, Ned Stark pronuncia las palabras que forman el lema de su casa, explicándole a su esposa por qué tiene que llevar a su pequeño hijo Bran a ver la ejecución de un fugitivo de la Guardia de la Noche. “Winter is Coming”, advierte de los largos inviernos que se viven en Westeros, que pueden duran años y que desatan las batallas más crueles donde pocos sobrevivien. Es la frase con la cual los Stark se ganaron la simpatía del público, aunque para esta temporada la frase es “Winter is here” (El invierno está aquí).

Valar Morghulis

Todos los hombres deben morir

En el capítulo final de la segunda temporada, la desolación se apodera de Invernalia. Arya Stark se despide de uno de los personajes más enigmáticos de las primeras temporadas de la serie. Jaqueh Hagar revela ser un Hombre Sin Rostro, y deja en las manos de la niña una moneda que le permitirá seguir su camino. “Valar Morghulis”, todos los hombres deben morir, son las enigmáticas palabras con las que se despiden, por el momento, los amigos y con la que podrá abrir puertas que jamás se imaginó.

Dracarys

Fuego

El letal potencial de Drogón, el dragón negro y rojo de Danaerys, es revelado en el cuarto episodio de la tercera temporada, cuando la Khaleesi libera al ejército de esclavos Inmaculados y desata su furia sobre los esclavistas, engañándolos para luego asesinarlos a sangre y “Dracarys,” la palabra para fuego, en alto valirio.

You know nothing, Jon Snow

No sabes nada, Jon Snow

En una cueva de aguas termales, más allá del muro, Jon Snow es desafiado por la salvaje Ygritte, quien lo incita a comprobar que ya no es un hombre de la guardia de la noche. Rompiendo su voto de castidad junto a su pelirroja compañera, es ella quien dice la famosa frase “You know nothing, Jon Snow”, que se ha convertido en una de las líneas más populares de la serie.

You are no son of mine

Tú no eres hijo mío

Si bien no es una de las frases más populares, las últimas palabras de Tywin Lannister a su hijo, Tyrion, desencadenan una serie de preguntas de las favoritas de los fanáticos de la serie. “You are no son of mine”, dice el odiado padre de los Lannister, creando un mundo de teorías y suposiciones, que los fanáticos de Game of Thrones aman desentrañar, dejando una serie de dudas en el último capítulo de la cuarta temporada.

I’m not going to stop the wheel; I’m going to break the wheel

No voy a detener la rueda, voy a romperla

En uno de los memorables diálogos de Tyrion con Danaerys, sobre la necesidad de contar con el apoyo de las grandes casas nobles de Westeros para dominar los Siete Reinos, la madre de dragones señala con ferocidad que no está dispuesta a involucrarse en la política tras el trono de hierro cuando dice “I’m not going to stop the wheel; I’m going to break the wheel”, en el octavo capítulo de la quinta temporada.

Shame, Shame, Shame

Vergüenza, Vergüenza, Vergüenza

El cierre de la quinta temporada dejó a millones de fanáticos desolados. Sin embargo, la frase más célebre de ese capítulo no tuvo relación con la gran pérdida que sufrió la Guardia de la Noche. Tras una larga estadía en las celdas del templo, la reina Cercei confiesa uno de sus pecados y recibe un castigo que quedará en las retinas de todos los fanáticos. Cersei tuvo que cruzar la ciudad desnuda, con la septa Unella repicando campanas y diciendo “shame, shame, shame” tras cada uno de sus pasos.

I drink and I know things

Yo bebo y sé cosas

Cerrando una discusión sobre cómo alimentar a los dragones de Danaerys, Tyrion dice una de sus frases más populares a Missandei y Grey Worm en una de sus conversaciones para explicar su peronalidad festiva y su mente estratégica y culta. En el segundo episodio de la sexta temporada, Tyrion incluso enfrenta a los dos dragones que no quieren comer, por no tener a su madre cerca.

Hold the Door!

Sostén la puerta

El quinto capítulo de la sexta temporada reveló el misterio tras Hodor, el alto mozo de cuadras y amigo de los niños Stark. Con un sacrificio invaluable, vemos el real precio de los viajes de Bran en el tiempo y una de las pérdidas más lloradas por los fanáticos de la serie. “Hold the door” es lo que Hodor repite en una de las escenas más tristes para los fans de la serie.

The king in the north

El rey en el Norte

En el último capítulo de la sexta temporada, Jon Snow enfrenta un destino que le fue esquivo. Tras la recuperación de Invernalia para la familia Stark, es la pequeña y valiente heredera de la casa Mormont quien, con la frase, “The King in the North,” establece un nuevo orden en el Norte, que se prepara para la llegada del invierno.