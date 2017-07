Ant-Man: Así lucirá la Avispa en la nueva película de Marvel

Las primeras imágenes de Ant-Man and The Wasp surgirán en la próxima D23 de Disney que se realizará en Anaheim en los siguientes días, al menos esa es la señal que nos ha dado Twitter.

A través de las redes sociales, la actriz canadiense Nicole Evangeline Lilly, mejor conocida como Evangeline Lilly ha compartido la primera imagen de su personaje.

Hot off the press, guys! First look at Hope Van Dyne as The Wasp! #wasp #antmanandthewasp #d23expo #marvel #disney pic.twitter.com/ejE48lMt6U

— Evangeline Lilly (@EvangelineLilly) July 12, 2017