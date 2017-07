Deadpool reconoce y aplaude el éxito de Wonder Woman

Ni Deadpool pudo resistirse a los encantos de la princesa Diana de Themiscyra, mejor conocida en el mundo como Wonder Woman.

A través de las redes sociales, el actor canadiense Ryan Reynolds, quien interpreta al antihéroe de Marvel, compartió una imagen en la que muestra su respeto y amor hacia la heroína de DC Comics que se ha robado el corazón de la gente.

“Tal vez el mercenario sea más sucio, pero ella huele peor”, cita el actor junto a una imagen en la que lo podemos ver vestido con el logo de la Amazona simulando un corazón con sus manos. “Felicidades, Mujer Maravilla”, añade.

The Merc may be filthier, but her B.O. is stronger. Congrats #WonderWoman. pic.twitter.com/jhP1hRAKlY

— Deadpool Movie (@deadpoolmovie) July 11, 2017