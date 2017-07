Desmienten que Britney Spears sea el acto de medio tiempo del Super Bowl

Justin Toman, ejecutivo de marketing de deportes para Pepsi -marca que patrocina el espectáculo – aclaró los rumores de una supuesta presentación de la cantante Britney Spears en el medio tiempo del Super Bowl 2018.

La revista Variety publicó que en una conferencia sobre “La perspectiva de la marca” realizada en Beverly Hills, el ejecutivo dejó muy claro que no será la intérprete de “Womanizer” la encargada del show de medio tiempo.

“Les puedo decir que no es Britney (Spears)”, cuando le pidieron pistas del artista que actuará el año entrante.

"Who's playing Super Bowl?" – @MarcieAllen "I can tell you it's not Britney. That rumor happens @ this time every yr" – Pepsi's Justin Toman pic.twitter.com/5YFklnFrQv

— Andrew Hampp (@ahampp) July 12, 2017