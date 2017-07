Gracias Madrid por tu belleza ,tú gente ,tus calles ,tú comida ,tú musica ,los recuerdos y reencuentros…gracias por las nuevas historias 🙌🏼🙏🏼Hasta pronto 🇪🇸❤️🌎😘

A post shared by Dulce Maria (@dulcemaria) on Jul 13, 2017 at 3:51am PDT