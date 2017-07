Selena Gomez destrona a 'Despacito' del #1

Finalmente llegó el momento que muchos estaban esperando, “Despacito”, tema interpretado por Luis Fonsi y Daddy Yankee, ya no lidera la lista de iTunes USA.

Este jueves, el hit que impuso varios récords fue desbancado del primer lugar de iTunes por el nuevo tema de Selena Gomez, en colaboración con Gucci Mane, “Fetish”.

El éxito de la nueva canción de Gomez, que fue lanzada la madrugada de este jueves, también debutó en el iTunes Mundial, lugar que también ocupaba el hit latino.

El remix de “Despacito” con Bieber, ha gobernado todas las listas de éxitos alrededor del mundo desde su lanzamiento en abril pasado. Desde entonces, ningún artista había podido quitarle el puesto hasta que llegó Selena.

“Fetish” es el segundo sencillo del nuevo álbum de estudio de la intérprete estadounidense. Hace casi dos meses, Selena lanzó el primer single “Bad Liar”.

Fetish by @selenagomez is #1 on iTunes USA 🇺🇸 Dethroning Despacito (Remix) #SelenasNewSingleOniTunes Congratulations #Selenators 👏👑RT - FAV pic.twitter.com/Jql1RsCcgi